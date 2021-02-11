Оренбург, , 11:05 — REGNUM В храме Раменского городского округа 11 февраля прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе, на месте трагедии запланировал траурный митинг, сообщают СМИ.

Крушение самолета Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который летел из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Все погибли. Большинство пассажиров были уроженцами и жителями восточного Оренбуржья. Причиной авиакатастрофы названы неверные действия экипажа.

«Правительство Оренбургской области и я лично выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех, кого мы потеряли в той авиакатастрофе. Сколько бы ни прошло времени, горечь утраты по-прежнему будет жить в наших сердцах. Сил и терпения вам пережить эту боль», — выразил соболезнования губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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