Москва, , 10:54 — REGNUM Мобильного оператора Tele2 уличили в необоснованном повышении тарифов на связь для более чем 12 млн абонентов. В настоящее время в отношении ООО «Т2 Мобайл» Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 11 февраля.

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Так, установлено, что с 1 января 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат.

«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — подчеркнули в ФАС.

В ведомстве напомнили, что предыдущее повышение тарифов ООО «Т2 Мобайл» с 12 мая 2020 года ФАС России уже признала экономически необоснованным и выдала компании предписание привести тарифы к уровню, действовавшему до совершения правонарушения.

Это предписание антимонопольного органа оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает его в судебном порядке.

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