Якутск, , 11:10 — REGNUM В Якутии школу и детский сад закрыли на карантин в связи с превышением порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобразования республики.

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В очной форме работает 801 сад в Якутии. Частично закрыты 13 групп в 15 детских садах. В Вилюйске полностью зарыт сад на карантин по ОРВИ и гриппу.

В очной форме учатся 405 школ, в очно-заочной — 229, в дистанционной форме — семь.

В связи с превышением порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыта школа в селе Белькачи Усть-Майского улуса.

Частично закрыты девять классов в семи школах, в том числе в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией — пять. В Якутске — три, по одной в Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском районах. По ОРВИ и гриппу частично закрыты четыре школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в штатном режиме на 9 февраля обучаются 14 732 школьника в 84 школах пяти муниципальных районов — Александрово-Гайский, Красноармейский, Марксовский, Ровенский, поселок Светлый. Полностью закрыта на карантин в связи с коронавирусом школа в Ивантеевском районе. Инфицированы оказались четверо школьников и два педагога, всего на карантин оправили 397 обучающихся и 31 педагога.