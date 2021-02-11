Москва, , 10:52 — REGNUM Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на сайте проекты КИМов государственного выпускного экзамена, который будут сдавать одиннадцатиклассники, не планирующие поступление в вузы. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«В практике Рособрнадзора принято объявлять структуру и содержание экзаменационных моделей для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования до начала учебного года, в августе. Но поскольку решение о проведении ГВЭ для выпускников, не планирующих поступление в вуз, было принято позже, экзаменационные модели ГВЭ для них сформированы на основе уже хорошо известных обучающимся и учителям контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку и базовой математике», — цитирует пресс-служба ведомства замглавы ФИПИ Ольгу Котову.

В демоверсию экзамена по русскому языку вошли 24 задания с кратким ответом базового уровня из КИМ ЕГЭ по русскому языку, а в демоверсию экзамена по математике — 14 заданий с кратким ответом из КИМ ЕГЭ по математике базового уровня.