Саратов, , 10:53 — REGNUM В Саратовской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 11 февраля, прошли 38 854 человека, за сутки привили 1,8 тыс. жителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первый этап вакцинации осуществили 32 296 человек, за минувший день — 1 182 саратовца. Полностью завершили иммунизацию 6 558 жителей, за сутки 618 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области предельная мощность всех прививочных пунктов достигает 4,5 тыс. вакцинаций ежедневно. Однако ситуация по иммунизации напрямую зависит от поставок вакцины. 10 февраля в область прибыла партия вакцины в количестве более 5 тыс. доз.

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