Москва, , 10:58 — REGNUM Доля населения России, сортирующего мусор, должна вырасти до 42% в 2021 году. Правительство поручит это куратору мусорной реформы — Российскому экологическому оператору (РЭО), сообщает 11 февраля РБК со ссылкой на проект перечня ключевых показателей эффективности деятельности РЭО на текущий год.

Указанная цель означает повышение доли граждан, сортирующих отходы, в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. В первом квартале года наблюдательный совет компании должен утвердить документ.

Представитель РЭО отметил, что разработанные показатели эффективности на 2021 год ещё не утверждены, но в организации их считают выполнимыми. Показатели предыдущих годов были достигнуты.

По данным РЭО на декабрь 2020 года, раздельный сбор мусора организован в 71 из 85 российских регионов. Шире всего его практикуют в Москве, Подмосковье, Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях. Там услуга доступна для 60−100% населения.

Повысит доступность услуги установка дополнительных контейнеров для раздельного сбора отходов. Сейчас по России таких баков более 92 тыс. Чтобы по всей стране отходы разделяли на смешанные и содержащие вторсырье, нужно примерно 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд рублей.

В РЭО добавили, что доля граждан, сортирующих мусор, зависит от просветительской работы и создания в регионах соответствующей инфраструктуры.

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