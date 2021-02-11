Москва, , 10:49 — REGNUM Арбитраж Москвы 4 марта 2021 года начнёт рассматривать иск департамента культурного наследия столицы. Ответчиками в деле о понуждении провести работы по сохранению объекта культурного наследия и профинансировать их выступают «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», а также его учредитель — Минобрнауки РФ, передаёт ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Иск был подан 13 января 2021 года. Его приняла к производству судья Федорова. В иске к институту и Министерству науки и высшего образования РФ речь идёт «о понуждении провести работы по сохранению объекта культурного наследия и обеспечить их финансирование». Пока неизвестно, о каком объекте идёт речь.

В дело третьим лицом привлекли территориальное управление Росимущества в городе Москве.

Напомним, институт ведёт свою историю с 1919 года.