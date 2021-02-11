Мадрид, , 10:45 — REGNUM Процесс доставки вакцины до конечного потребителя состоит из шести этапов. Об этом пишет испанское издание El País.

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Каждый понедельник вакцины Pfizer прибывают на фармацевтический склад Bida в Санта-Фе (Гранада) около полудня. Оказавшись внутри, десяток человек, включая сотрудников полиции, медицинских инспекторов и сотрудников министерства иностранных дел Испании, толпятся над ящиками, чтобы узнать, сколько единиц прибыло. И количество каждый раз разное. К ампулам от Puurs (Бельгия) спустя несколько недель присоединились Moderna, а с 6 февраля — AstraZeneca. Склад в Гранаде снабжает всю восточную Андалусию и является одним из двух центров приема и распределения вакцин в автономном сообществе. Выполняет данную функцию не только этот склад, но и остальные, разбросанные по всей Испании. Эти склады действуют как посредники: они принимают грузы, хранят вакцины в морозильных камерах и ежедневно готовят заказы в соответствии с потребностями каждого медицинского округа.

Позже вакцины отправляются в медицинские центры, которые отвечают за их распространение среди центров вакцинации. Клиническая больница Барселоны, например, получила вакцины Pfizer и Moderna на первом этапе. Ампулы хранятся в больничной аптеке в соответствии с инструкциями производителя по хранению.

Когда по спискам все проверено, ампулы распределяются по пунктам вакцинации. В центре, который был установлен на медицинском факультете Университета Барселоны, небольшая бригада работающих на добровольной основе медсестер вместе со своими коллегами, которые работают сверхурочно, отвечают за самый важный момент: введение вакцин первым группам пациентов. К настоящему времени и непосредственно перед началом второй фазы вакцинации, первая группа которой — это люди старше 70 лет, по всей стране было использовано около трех миллионов доз. Весь этот процесс можно разделить на шесть этапов:

Прием и хранение

После прибытия в Испанию вакцины еженедельно доставляются в центры приема и распределения среди различных автономных сообществ, охраняемые силами государственной безопасности. В этих центрах они хранятся в морозильных камерах и готовятся к отправке.

Подготовка заказов

Количество ампул, заказываемых каждым медицинским округом, постоянно меняется. Заказы требуют очень тщательной проверки вручную для контроля холодовой цепи и для отслеживания поставок.

Доставка заказов

Их делают ежедневно, каждое утро, хотя вакцина не каждый день распределяется в одни и те же медицинские округа. Автомобиль с двумя сотрудниками национальной полиции следует за фургоном к каждому месту высадки, чтобы помочь ему в случае нападения.

Хранение в поликлинике

Аптечная служба поликлиники отвечает за охрану вакцин по прибытии в больницу. Это замкнутая цепь, которая контролируется видеонаблюдением и не контролируется полицией. Медсестры из центра вакцинации каждый день приходят, чтобы забрать назначенные вакцины.

Кому делают прививки

До сих пор приоритетные для вакцинации группы населения — это медицинские работники и люди, проживающие в жилых домах. Порядок очередности зависит от назначения, и группа, состоящая из врачей решает, кто и когда может быть вакцинирован.

Вакцинация

Вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca вводятся разными методами. Например, компании Pfizer нужны специальные шприцы, и из каждой ампулы используется шесть доз. Кроме того, время между первой и второй дозами каждой вакцины также разное.