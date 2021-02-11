Кызыл, , 10:37 — REGNUM В Туве с 11 по 12 февраля отмечают наступление Нового года по лунному календарю — Шагаа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в эти дни пройдёт 230 праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В связи с этим, для обеспечения правопорядка республиканская полиция переходит на усиленный режим работы. Всего, как отмечается, будет задействовано более 230 сотрудников полиции, 85 народных дружинников, а также росгвардейцы.

«В праздничные дни полицейские будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства. На стационарном посту «Шивилиг» будет усилен контроль досмотра автотранспорта», — отметили в министерстве.