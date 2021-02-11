Чита, , 10:35 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первую часть прививки от SARS-CoV-2 поставили уже 27 535 тысяч человек. Причём, более 1300 пациентов привились за последние сутки, 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Забайкальцы сейчас охотно записываются в медучреждения, чтобы поставить прививку от COVID-19. Среди забайкальцев группы риска первого приоритета вакцинировалось уже 22 129 человек, что составляет 80,4% от количества привитых. Из группы риска второго приоритета вакцинировались 3 202 забайкальца, из третьей группы — 792 человека.

Также возможностью получить иммунитет воспользовались и другие категории граждан — это 1412 жителя Забайкалья», — отмечает заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

По её словам, вторую часть вакцины от COVID-19 поставили 1 861 забайкальцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 11 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 36 563 человека, причём 169 из них обнаружили за последние сутки.

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