Москва, , 10:33 — REGNUM Школьники, которые не смогут преодолеть минимальный балловый порог на ЕГЭ по русскому языку, получат возможность сдать выпускные экзамены в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«3−17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку», — говорится в сообщении.

Согласно плану расписания, основной период ЕГЭ пройдёт в период с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. Школьники, не планирующие поступать в вузы, смогут сдать выпускные экзамены с 25 мая по 10 июня. Помимо этого, 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать те, кто пропустил экзамены в основной период по болезни или другой уважительной причине.