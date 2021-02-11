Москва, , 10:33 — REGNUM Самыми полезными изобретениями человечества большинство жителей России назвали колесо (17%), электричество и интернет (14%), лекарства и вакцины (по 5%), приводит 10 февраля данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Телефон, компьютер и автомобиль сочли самыми полезными по 3%, смартфон, стиральную машину и космические аппараты — по 2%, велосипед и письменность — по 1% опрошенных.

Уверены в том, что все изобретения человечества полезны по-своему 2% респондентов. Другими полезными изобретениями граждане назвали двигатель внутреннего сгорания, телевизор, радио, пылесос и посудомоечную машину (25%).

Опрошены 8−9 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 353 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, самым главным изобретением XX века, существенно изменившим жизнь человека 61% жителей России назвали интернет.

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