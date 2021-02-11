Калуга, , 10:39 — REGNUM В Калуге активисты Общероссийского Народного фронта по обращению родителей одной из детских спортивных секций Правобережья помогли разрешить ситуацию с неправомерной арендой зала. Из коллективного заявления следовало, что арендодатель попытался поднять арендную плату в два раза за счет включения в квитанцию неиспользуемой клубом площади спортивного зала. Об этом 11 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Активисты ОНФ добились отмены доплаты за детский спортивный зал Onf.ru

Общественникам удалось добиться отмены с родителей взносов на 200 тыс. рублей, которые им пришлось бы платить, если бы не уменьшилась сумма аренды спортзала. Однако не все родители смогли бы оплатить занятия, следовательно, их дети перестали бы посещать тренировки.

«Мы встретились с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым, обсудили возникшую ситуацию, объяснили проблему с навязыванием дополнительных площадей спортивной секции, в результате чего требования по оплате дополнительной арендной платы были сняты. Видим, что градоначальник поддерживает спорт на деле, а не на словах», — сказал Дмитрий Афанасьев.

Также в Калужской области эксперты Народного фронта обратили внимание на условия возможного снижения доступности школьного спорта из-за непомерных трат со стороны родителей. Для участия в выездных соревнованиях родителям в текущих условиях необходимо оплатить сдачу теста на коронавирусную инфекцию, результат которого действителен лишь в течение трех дней, а также услуги нотариуса, и понести иные расходы, связанные с поездкой. В итоге им приходится заплатить от трёх до пяти тысяч рублей.

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