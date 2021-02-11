Тбилиси, , 10:20 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 682 штрафа за нарушение правил профилактики пандемии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 100 человек в стране сотрудники полиции задержали на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Также правоохранители оштрафовали 582 человека на 20 лари (около $6) за отсутствие защитной маски.

«Все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны соблюдать требования законодательства Грузии в области здравоохранения», — говорится обращении пресс-службы МВД.

Стоит отметить, что в Грузии регулярно проходят массовые выступления за отмену комендантского часа. В Тбилиси, Батуми и Зугдиди протестующие проводили «марши неповиновения» в ночное время, нарушая действующие ограничения.

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