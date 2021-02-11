Чита, , 10:14 — REGNUM Жители Читы (Забайкальский край) обсуждают возможность присвоения столице региона звания «Города трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С общественной инициативой выступили жители краевой столицы Забайкалья. Ранее её одобрили депутаты городской Думы Читы, историки, ветеранские организации, партия «Единая Россия».

Напомним, в годы войны только в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпиталь. Излечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых смогли вернуться в строй и продолжили воевать с немецко-фашистскими захватчиками.

Также на деньги медиков города и области строилась эскадрилья санитарных самолётов «Медработник Забайкалья», за что была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. Значительным был вклад читинцев в постройку танковой колонны «Комсомолец Забайкалья» (колонна приняла участие в Курской битве — одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны).

Читинский овчино-шубный завод с июля 1941 года работал исключительно для нужд фронта — работники завода шили полушубки военного образца и существенно повысили производительность труда. Весомый вклад в Победу внесли труженики Забайкальской железной дороги.

Работниками Читинского паровозоремонтного завода в 1942 году на деньги железнодорожников читинского узла был изготовлен бронепоезд «Комсомолец», предназначенный для боевых действий в полосе железной дороги.

Кроме того, в годы войны рабочие завода освоили выпуск ранцевых огнеметов Клюева-Сергеева (РОКС-3), которые применялись во время Сталинградской битвы. За успехи в перевозках военных и народно-хозяйственных грузов коллективу дороги в 1944 году дважды присуждалось переходящее Красное знамя Народного комиссариата путей сообщения, а в 1945 году — дважды переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» было принято 2 июля 2020 года в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин.

Такой почести за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов удостоились: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магнитогорск, Новосибирск, Ярославль, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.

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