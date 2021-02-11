Село Миасское, Челябинская область, , 10:12 — REGNUM В Красноармейском районе Челябинской области отданы под суд трое иностранных граждан. Им вменяют нападение на гражданина КНР, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи установили, что преступление было совершено в апреле 2020 года. На территории тепличного комплекса эти лица напали на гражданина КНР, угрожая ему макетом автомата «Калашникова» и ножом, связали и похитили имущество и деньги на общую сумму почти 310 тыс. рублей.

Вскоре обвиняемые были задержаны. В ходе следствия они возместили пострадавшим 145 тыс. рублей. Потерпевшие заявили иски о возмещении морального и материального вреда на сумму более 1,5 млн рублей. Уголовное дело передано в Красноармейский районный суд.