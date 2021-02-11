11 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Илья Радченко, , 11:13 — REGNUM Одно из ожиданий, которое возлагается на цифровизацию, — это ускорение и упрощение любых процессов. «Цифра» даже сама по себе как бы подгоняет нас думать и принимать решения как можно быстрее. Об этом, кстати, писали в недавнем исследовании Саутгемптонского университета: по словам ученых, алгоритмы могут побуждать людей к более рисковому поведению и принятию более рискованных решений, нежели обычно. Один клик — и ты уже принял пользовательское соглашение, пару нажатий в приложении — и ты уже перевел деньги кому-то из записной книжки. Это, конечно, здорово, но только до того момента, пока человек четко понимает, что он делает и какие последствия имеет его решение, а также осознает, что отыграть назад методом одного клика получается далеко не всегда.

Нотариат Иван Шилов © ИА REGNUM

Если интернет-заказ продуктов или онлайн-запись к врачу не несут в себе существенных рисков и не требуют от нас особых навыков, то использование цифрового формата, например, для покупки жилья — это совсем другое дело. С ним человек, не подготовленный в юридическом и технологическом плане, вряд ли сможет справиться в одиночку и получить при этом гарантии правовой защиты и сохранности своих средств и имущества.

Интересно, что лишь каждый пятый россиянин хотел бы тратить на проведение сделки с недвижимостью не больше часа своего времени — такой результат показал опрос, который в 2020 году провел Райффайзенбанк. При этом полностью переходить в онлайн, к примеру, для оформления ипотеки готовы только 17% респондентов. Больше половины опрошенных назвали удаленное проведение сделки небезопасным, а треть — признались, что для них это вообще непонятный процесс.

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То есть вроде бы «и хочется, и колется», но полагаться на некие цифровые алгоритмы там, где речь о чем-то ценном и серьезном, только ради экономии времени наши соотечественники не готовы. Вместе с тем сторонники цифровизации «без границ» утверждают, что искусственный интеллект, который может применяться для решения любых задач и совершения юридически значимых процедур, работает в разы надежнее и точнее, нежели человеческий мозг. И в чем-то они правы. Взять ту же биометрию. Она позволяет безошибочно идентифицировать человека, получить достоверные данные о дате его рождения, месте регистрации, семейном положении и так далее. Но при этом очевидно, что полученных с ее помощью сведений недостаточно для того, чтобы говорить о безопасности, к примеру, сделки, где участвует «биометрически» установленное лицо.

Да, некий цифровой помощник может также автоматически запросить нужные сведения в реестрах, сверить их с данными в предъявленных документах и установить их подлинность. Но никакая программа не может выяснить, что в голове у человека, который через 5 минут планирует подписать договор купли-продажи своей квартиры. Конечно, ему могут быть заданы уточняющие вопросы с предложением ответить «да» или «нет», но кто даст гарантии, что отвечает он при этом осознанно, добровольно и с полным пониманием последствий принимаемого решения. А как показывает статистика, и сейчас каждый год около 5−7% всех сделок с недвижимостью совершаются с пороком законности. Зачастую сделка оспаривается, потому что одна из сторон вообще не понимала, что за договор подписывает, или намеренно была введена в заблуждение.

Если такие обстоятельства всплывают спустя время и квартиру успевают перепродать, список пострадавших пополняется еще и последующими приобретателями недвижимости, которые понятия не имели, что у их жилья «темное» прошлое. Конечно, в суде они, скорее всего, докажут свою добросовестность, но вот вопрос — кто будет возмещать им ущерб, если квартиру обяжут вернуть изначальному собственнику, а мошенников не найдут…

Новостройка

При этом цифровой формат и его бездумное использование могут наломать дров даже в случае с таким обыденным документом, как доверенность. Только нотариусы удостоверяют за год более 6,5 млн таких документов. Сейчас, когда часть нотариальных услуг стала доступна в онлайн-формате, начали звучать предложения — а почему бы не перевести «на удаленку» и удостоверение доверенности или даже совсем упростить процесс и начать оформлять электронные доверенности в простой письменной форме, через портал госуслуг. Проблема в том, что, если доверитель в один клик оформляет доверенность и не понимает при этом всех последствий выданных полномочий, не придает серьезного значения сроку действия документа и его своевременной отмене, он рискует потерять деньги, имущество, заочно влезть в долги и кредиты и так далее.

Избежать этих рисков можно, но для этого нужен личный визит к нотариусу, который, ознакомившись с обстоятельствами, прежде чем выдать доверенность, может их разъяснить и предупредить о последствиях. Тем более такой специалист нужен в сделках, где разъяснять и проверять нужно очень многие моменты. Подобное квалифицированное посредничество, конечно, должно сопровождаться и реальной ответственностью специалиста, оформившего документ. Собственно, именно так сейчас и построена работа нотариусов, которые отвечают за свои ошибки деньгами. При этом наличие в юридически значимом процессе человека, а не компьютера, не означает полного отказа от цифровых преимуществ. Они уже применяются нотариусами там, где это упрощает процедуру, но не создает никаких рисков для граждан.