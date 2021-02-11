Тбилиси, , 10:09 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 21 890 исследований на SARS-CoV-2 выявили 557 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 264 158 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 256 024 победили инфекцию, в том числе 639 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3321 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — в течение последних суток. В стационаре лечат 2083 пациента, в оборудованных гостиницах — 290. На карантине находятся 386 человек.

Согласно официальным данным на 10 февраля, в Грузии за сутки выявили 544 носителя SARS-CoV-2 в результате проведения 18 224 тестов.

Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в Грузии улучшается. Правительство страны с 1 февраля начало постепенно смягчать карантинные меры. Тем не менее в разных городах Грузии периодически проходят акции протеста, участники которых требуют отменить все действующие ограничения.

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