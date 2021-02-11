Пермь, , 10:04 — REGNUM В Пермском крае работники Управление государственной противопожарной службы региона не заметили заявленного ранее повышения заработной платы и обратились с письмом к губернатору, поставив два вопроса: почему зарплата не выросла, как обещали чиновники, и почему зарплата областных пожарных не дотягивает до среднего показателя.

«Нами уже не раз поднимался вопрос о заработных платах работников краевых пожарных частей, но ни одного вразумительного ответа от своего руководства, мы до сих пор не получили. Просим Вас дать нам ясный и полный ответ на два наших вопроса», — обратились авторы письмо к главе Прикамья Дмитрию Махонину.

Работники 40-й пожарной части ГКУ ПК «УГПС Пермского края» подчеркнули, что в 2019 году уже было обращение пожарных к Максиму Решетникову (в то время губернатору региона). После этого власть приняла решение о выделении финансов из краевого бюджета для повышения размера средней заработной платы лицам, непосредственно участвующим в тушении пожаров, а именно командирам отделения, начальникам караула, пожарным и водителям. Речь шла об увеличении расходов министерства территориальной безопасности на 34,2 млн рублей ежегодно для повышения заработной платы основному персоналу отрядов противопожарной службы на 11%.

Руководство министерства территориальной безопасности заявило, что с 2020 года, в бюджете Пермского края дополнительно предусмотрены средства в сумме 32 447 500 рублей на увеличение заработной платы основного персонала ППС Пермского края по категории должностей, непосредственно участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (командирам отделения, начальникам караула, пожарным и водителям пожарного автомобиля). В результате увеличена заработная плата 1246 работников указанной категории должностей, при этом среднее увеличение заработной платы составило 2172 рублей на одного работника.

Как утверждают пожарные, такого повышения не произошло. У работников, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров, заработная плата за 2020 год, по сравнению с 2019 годом, в среднем должна увеличиться на 26 064 рубля в год (или 2172 рубля в месяц). В реальности годовой доход у пожарных, водителей, командиров отделений и начальников караулов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в среднем составил от 0 рублей до 10 000 рублей

«Из 1533 работников ГКУ Пермского края «УГПС Пермского края» (штатное расписание на 30.06.2020 г. ) 1246 работников (которые спасают людей, тушат пожары, осуществляют работы по устранению последствий аварий, пожаров, ДТП, порой рискуя своей жизнью) не получают даже среднюю зарплату в пожарной охране Пермского края», — отметили авторы письма.

После того, как пожарные начали активно требовать нормальной оплаты своего труда, в их адрес стали звучать угрозы о тотальных проверках пожарной части и увольнении самых активных работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной службе региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года сотрудники пожарной охраны 40-й, 74-й и 105-й пожарных частей первого отряда противопожарной службы Пермского края обращались за помощью к президенту Владимиру Путину, министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, главе Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову и губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. Пермские пожарные просили о том, чтобы из уравняли в правах с федеральными пожарными и закрепили это на законодательном уровне.

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