Пермь, 11 февраля 2021, 10:04 — REGNUM В Пермском крае работники Управление государственной противопожарной службы региона не заметили заявленного ранее повышения заработной платы и обратились с письмом к губернатору, поставив два вопроса: почему зарплата не выросла, как обещали чиновники, и почему зарплата областных пожарных не дотягивает до среднего показателя.

«Нами уже не раз поднимался вопрос о заработных платах работников краевых пожарных частей, но ни одного вразумительного ответа от своего руководства, мы до сих пор не получили. Просим Вас дать нам ясный и полный ответ на два наших вопроса», — обратились авторы письмо к главе Прикамья Дмитрию Махонину.

Работники 40-й пожарной части ГКУ ПК «УГПС Пермского края» подчеркнули, что в 2019 году уже было обращение пожарных к Максиму Решетникову (в то время губернатору региона). После этого власть приняла решение о выделении финансов из краевого бюджета для повышения размера средней заработной платы лицам, непосредственно участвующим в тушении пожаров, а именно командирам отделения, начальникам караула, пожарным и водителям. Речь шла об увеличении расходов министерства территориальной безопасности на 34,2 млн рублей ежегодно для повышения заработной платы основному персоналу отрядов противопожарной службы на 11%.

Руководство министерства территориальной безопасности заявило, что с 2020 года, в бюджете Пермского края дополнительно предусмотрены средства в сумме 32 447 500 рублей на увеличение заработной платы основного персонала ППС Пермского края по категории должностей, непосредственно участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (командирам отделения, начальникам караула, пожарным и водителям пожарного автомобиля). В результате увеличена заработная плата 1246 работников указанной категории должностей, при этом среднее увеличение заработной платы составило 2172 рублей на одного работника.

Как утверждают пожарные, такого повышения не произошло. У работников, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров, заработная плата за 2020 год, по сравнению с 2019 годом, в среднем должна увеличиться на 26 064 рубля в год (или 2172 рубля в месяц). В реальности годовой доход у пожарных, водителей, командиров отделений и начальников караулов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в среднем составил от 0 рублей до 10 000 рублей

«Из 1533 работников ГКУ Пермского края «УГПС Пермского края» (штатное расписание на 30.06.2020 г.) 1246 работников (которые спасают людей, тушат пожары, осуществляют работы по устранению последствий аварий, пожаров, ДТП, порой рискуя своей жизнью) не получают даже среднюю зарплату в пожарной охране Пермского края», — отметили авторы письма.

После того, как пожарные начали активно требовать нормальной оплаты своего труда, в их адрес стали звучать угрозы о тотальных проверках пожарной части и увольнении самых активных работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной службе региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года сотрудники пожарной охраны 40-й, 74-й и 105-й пожарных частей первого отряда противопожарной службы Пермского края обращались за помощью к президенту Владимиру Путину, министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, главе Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову и губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. Пермские пожарные просили о том, чтобы из уравняли в правах с федеральными пожарными и закрепили это на законодательном уровне.

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