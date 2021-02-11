Киев, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5039 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 11 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки в стране госпитализировали 1784 человека, 124 пациента скончались от последствий, вызванных болезнью COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Ивано-Франковской и Винницкой областях — 482 и 392 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 258 094 случаев заражения, из них 24 058 завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 3409 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 163 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины официально запретило регистрацию российской вакцины от коронавируса.

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