Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В МИД РФ не получали документов, свидетельствующих о возможном закрытии генерального консульства США в Екатеринбурге. Об этом заявил представитель министерства в городе Александр Харлов на пресс-конференции.

«Документов о том, что генконсульство США в Екатеринбурге будет закрыто, в представительство МИД России в Екатеринбурге не поступало», — сказал Харлов.

МИД продолжает находиться с консульством в рабочем контакте, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работа генконсульства в Екатеринбурге была приостановлена.

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