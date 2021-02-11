Москва, , 10:04 — REGNUM В 2020 году размер финансовой помощи для резидентов технопарков Москвы вырос в два раза. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр подчеркнула, что, помимо грантов и субсидий, для участников технопарков действуют налоговые льготы. Кроме того, столичные технопарки содержат всё необходимое для научных разработок и производства инновационной продукции.

«В прошлом году объем финансовой поддержки резидентов технопарков вырос практически вдвое. Общая сумма одобренных субсидий составила 266 миллионов рублей», — сказала Сергунина.

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