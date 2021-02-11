Челябинск, , 09:59 — REGNUM В Челябинске под суд отданы 37-летний гражданин и его 30-летняя бывшая супруга. Им вменяют сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемые ранее не были судимы и имеют двоих детей. По их признаниям, на преступление их толкнуло отсутствие работы. Наркотические средства они сбывали в Челябинске и в соседних регионах. Силовики изъяли у них почти 700 граммов вещества.

Оба задержанных были отправлены под арест. В ближайшее время их дело рассмотрит Центральный райсуд Челябинска. Им грозит до 15 лет колонии.