Москва, , 10:01 — REGNUM В столице России в ночь на 13 февраля ожидаются, снег, метель и ветер с отдельными порывами до 15−20 м/с. Об этом 11 февраля сообщает ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на дорогах столицы в связи с этим возможны снежные заносы и накаты. При этом рекомендуется в такую погоду при управлении автотранспортом стараться снизить скорость движения, увеличить дистанцию на дороге и избегать внезапных маневров.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, обозначать себя светоотражающими элементами на одежде при движении по краю проезжей части и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области продлен до 12 февраля.