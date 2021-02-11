Пхёнтхэк, Южная Корея, , 09:58 — REGNUM На птицеферме в южнокорейском городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, где выращивают 240 тыс. кур, выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, по состоянию на утро 11 февраля на территории страны выявлено 89 очагов высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 26 млн пернатых.

В связи с продолжающимся распространением птичьего гриппа по стране строимость яиц выросла в годовом исчислении на 43,8%.

Между тем, по состоянию на 8 февраля в Южной Корее выявили 163 случая заражения птичьим гриппом среди диких птиц.