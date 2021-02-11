Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве к плановой работе возвращаются две больницы на 2 тыс. коек. Об этом 11 февраля сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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По её словам, также перестанут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях.

«К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и № 5 им. О. М. Филатова», — цитирует слова заместителя мэра телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

Ракова рассказала, что в трёх корпусах временного госпиталя в «Сокольниках» прекращается приём пациентов. В других стационарах, развёрнутых в «Крылатском», ТЦ «Москва» и Коммунарке сократится количество коек.

Всего в Москве пациентов с COVID-19 будут принимать 9 тыс. коек.