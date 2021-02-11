Уфа, , 09:54 — REGNUM 160 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего в республике выявлено 26 054 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 19 878 человек, в том числе 158 победили вирус за минувшие 24 часа.

В больницах продолжают лечение 326 пациентов, а 5633 человек лечатся на дому.

Отмечается, что за прошедшие сутки была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 217 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 10 февраля, в регионе за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом.

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