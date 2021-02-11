Лахти, Финляндия, , 09:49 — REGNUM Польские прыгуны с трамплина не будут участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях чемпионата мира (ЧМ) среди юниоров, который 9 февраля стартовал в Лахти (Финляндия). Об этом сообщила Польская федерация лыжного спорта на странице в соцсети Twitter.

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»После прибытия польской команда на соревнования в Финляндию все игроки и члены тренировочного персонала прошли тесты на наличие SARS-CoV-2. У одного из членов нашей команды оказался положительный результат. В связи с тем, что остальные члены команды контактировали с инфицированным человеком, все представители мужской молодежной сборной по прыжкам с трамплина изолированы и отправлены на карантин. Таким образом, сборная Польши пропустит турнир», — говорится в сообщении.

Сообщается, что у инфицированного человека нет симптомов болезни, он отправлен на 10-дневную изоляции. Остальные члены команды будут находиться на 14-дневном карантине, после чего вернутся в Польшу.