Нальчик, , 09:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии разоблачена незаконная деятельность сотрудников морга в Прохладненском районе. Трое работников брали деньги с родных умерших за услуги, которые морг должен был оказывать гражданам бесплатно. По факту мошенничетсва возбуждено уголовное дело, сообщили 11 февраля в пресс-службе МВД по республике.

Как установлено, организовал преступный бизнес руководитель филиала казенного учреждения здравоохранения в сфере проведения судебно-медицинских экспертиз. Вместе с двумя своими подчиненными они требовали от родственников умерших за свои услуги от пяти до 15 тыс. рублей.

Денежные средства поступали через ритуальный магазин, который открыла местная жительница — знакомая подозреваемых. Чтобы отвести подозрение от участников преступной схемы, через ИП производилась оплата «бесплатных» услуг.

Поступающие деньги делились между всеми участниками группы. В настоящее время устанавливаются соучастники преступления и потерпевшие от действий мошенников.