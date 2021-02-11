Ташкент, , 09:42 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане было выявлено 66 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 79 303.

Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончался один пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 622.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 77 726 человек вылечились от нового заболевания.

Напомним, днем ранее в Узбекистане за сутки было выявлено 33 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.