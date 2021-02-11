Саратов, , 09:47 — REGNUM В Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 11 февраля составляет 45 843 человека, за сутки инфицированы 243 жителя. Накануне заболели 244 человека. Выздоровели с начала пандемии 40 629 пациентов или 88,6%, за сутки — 258 человек. Всего скончались 586 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Лидирует по числу новых выявленных случаев снова Саратов — 106 заболевших, в Энгельсском районе — 35 человек, 22 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 102 пациента, 42 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 41 человек — от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет — 33 инфицированных, 12 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у пяти человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 122 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,7 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 10 февраля сняли ограничения на работу нескольких социальных организаций. Так, оказание услуг в стационарной форме возобновили в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный», в центре адаптации и реабилитации инвалидов.

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