Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили вероятность того, что коронавирус SARS-CoV-2 мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

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По их данным, в октябре 2019 года в центральном Китае порядка 90 человек были госпитализированы с симптомами, возникающими при COVID-19.

Что касается заявлений китайских властей о том, что сделанные у госпитализированных тесты не показали следов заражения коронавирусом, то содержание у них антител могло снизиться до тех уровней, которые невозможно выявить, считают эксперты.

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«Необходимы дальнейшие исследования», — сказал глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Напомним, 9 февраля глава группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек на специальном брифинге в Ухане по итогам работы миссии ВОЗ заявил, что наиболее вероятной версией того, как коронавирус нового типа мог передаться человеку, является его передача через промежуточный вид животного.

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