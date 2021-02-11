В Грузии за сутки выявили более 550 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 21 890 исследований на SARS-CoV-2 выявили 557 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
На Украине за сутки 124 человека скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.
По словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, «в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии, вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус».
Мясников рассказал об опыте применения интерферона в борьбе с COVID-19
Всплески COVID-19 ещё будут. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале. Также он поделился информацией о том, что ещё (кроме иммунитета и прививки) помогает бороться с COVID-19.
«Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году», — пояснил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Отношение к российской вакцине против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе за последнее время менялось от подозрительного и даже враждебного к почти восторженному, сказал журналистам в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.
По его мнению, в такой перемене позиции не просто «прозрение», а осознание того, что западные вакцины не гарантируют успех.
«Наверное, за этим стоит не просто прозрение в отношении достоинств нашей вакцины. Пришло осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила полдюжины контрактов и заплатила авансом 2 миллиарда 700 млн евро, не получив до сих пор адекватного объема поставок в ответ, не гарантируют успех», — цитируют Чижова РИА Новости.
Польские прыгуны не выступят на ЧМ среди юниоров из-за SARS-CoV-2
Польские прыгуны с трамплина не будут участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях чемпионата мира (ЧМ) среди юниоров, который 9 февраля стартовал в Лахти (Финляндия). Об этом сообщила Польская федерация лыжного спорта на странице в соцсети Twitter.
В Узбекистане за сутки выявили 66 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Узбекистане было выявлено 66 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Посол РФ в Индонезии надеется на возобновление поездок между странами
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева надеется, что кампания вакцинации от COVID-19 может создать благоприятную ситуацию для ослабления ограничений на поездки как в Индонезию, так и в Россию, сообщает Antara.
Американцам посоветовали уплотнять маски или носить сразу две
Надевать сразу две маски для недопущения передачи коронавируса посоветовала американцам глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Об этом 10 февраля сообщил телеканал Fox News.
В ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили вероятность того, что коронавирус SARS-CoV-2 мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
В США можно говорить о прогрессе в борьбе с COVID-19 — ВОЗ
В США можно говорить о прогрессе в борьбе с коронавирусом, сообщила Карисса Этьен, глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ — ВОЗ). Об этом 10 февраля пишет CNN.
Доктор Мясников: «Новый коронавирус никуда уже не уйдёт»
Коронавирусная инфекция понемногу снижается, но это лишь временное отступление. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале:
«Да — на планете уже примерно миллиард человек её перенесли (если опираться на данные популяционных исследований о проценте наличия у людей антител), да началась массовая вакцинация. Коллективный иммунитет «на марше», но новый коронавирус никуда уже не уйдёт, просто потеряет звание «нового» и займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов. Было четыре, стало пять. (Те четыре разновидности тоже когда-то пришли к человеку от животных.
И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только 100 лет назад газеты были заняты другим, даже «испанку» не сразу заметили. Потому и назвали тот грипп «испанкой», что писала об эпидемии только нейтральная Испания)».
«Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым», — считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
ВОЗ: распространение новых штаммов SARS-CoV-2 не приведет к новой пандемии
В результате распространения новых штаммов коронавируса не произойдет новой волны пандемии. Об этом 11 февраля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.
Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует новой волны пандемии, но нужна бдительность. Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в опубликованном 11 февраля интервью газете El Pais.
По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.
«И, наконец, потому что они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин», — уточнил он.
ТАСС
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли.