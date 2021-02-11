Москва, , 09:24 — REGNUM Московская служба занятости расширила базу вакансий до 290 тысяч. За последние две недели количество свободных вакансий увеличилось почти на 30 тысяч, сообщается 10 февраля на портале мэра столицы.

С начала 2020 года служба занятости помогла найти работу 10 тысячам человек. В 2020 году работу с помощью нее нашли около 185 тысяч человек.

В настоящее время на рынке труда в Москве повышенным спросом пользуются специалисты сервисной индустрии — работники бьюти-сферы и сферы гостеприимства (отели, рестораны, кейтеринг).

По данным опросов, как уже сообщало ИА REGNUM, одни из самых высоких заработных плат в Москве традиционно предлагают в IT-сфере.

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