Москва, , 09:18 — REGNUM Социальные сети, которые распространяли информацию с призывами к участию несовершеннолетних в незаконных митингах и акциях протеста, будут оштрафованы. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

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Так, протоколы на соцсети за нарушение закона Роскомнадзор будет составлять в течение всего месяца, начиная с сегодняшнего дня, 11 февраля.

«Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram», — уточнили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия Совфеда по информационной политике предложила ввести временную или постоянную блокировку зарубежных интернет-платформ за призывы к массовым протестам. Речь идёт о Facebook, Twitter, TikTok, Instagram и YouTube.

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Напомним, в период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января в интернете наблюдалось массовое привлечение несовершеннолетних лиц на подобные мероприятия. По данным Роскомназдора, всего специалистами ведомства было выявлено порядка 2,5 тысячи таких призывов, после чего они были удалены.