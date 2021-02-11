Сеул, , 09:21 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти ущерб от телефонного мошенничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального агентства полиции.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году сумма ущерба от данного вида мошенничества составила 700 млрд вон (~$633 млн).

Известно, что в 2016 году показатель составил 146,8 млрд вон (~$132,9 млн), в 2017 году — 247 млрд вон (~$223 млн), в 2018 году — 404 млрд вон (~$365 млн), в 2019 году — 639,8 млрд вон (~$579,4 млн).

Средняя сумма ущерба также увеличилась с 8,61 млн вон (~$7,7 тыс.) в 2016 году, до 22,09 млн вон (~$20 тыс.) в 2020 году.

В Национальном агентстве полиции сообщили, что чаще всего жертвами мошенников становятся лица в возрасте 50−59 лет (29%) и 40−49 лет (24%). Реже всего лица в возрасте 60−69 лет (13%) и лица старше 70 лет (3%).