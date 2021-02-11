, 09:15 — REGNUM В городе Чернушка пермского края суд вынес приговор в отношении несовершеннолетнего жителя, который призван виновным в вымогательстве денег у 16-летнего горожанина, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия и суда, летом 2020 года 17-летний парень неоднократно избивал подростка и вымогал у него 30 тыс. рублей. При этом в ход шли угрозы применения разогретого электрического паяльника. Житель Чернушки проинформировал о вымогательстве и угрозах свою мать, а она в свою очередь сообщила о фактах полиции.

Вымогателю назначено наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства ежемесячно. Приговор суда вступил в законную силу.