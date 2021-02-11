Рязань, , 10:11 — REGNUM Режим самоизоляции пожилых граждан продлён до конца февраля 2021 года в Рязанской области. Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативной группе правительства области.

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов. Режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет и рекомендация его соблюдения для граждан с хроническими заболеваниями продлены до 28 февраля.

Также до конца февраля сохранится запрет на деятельность предприятий общественного питания в период с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос, и продлится особый режим работы стационарных учреждений социального обслуживания.