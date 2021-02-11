Казань, , 09:45 — REGNUM В Татарии число медучреждений, где можно привиться от коронавируса, продолжает увеличиваться. Их количество достигло 103, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворнков.

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По состоянию на 10 февраля, всего провакцинировано более 27 тыс. человек, вторую дозу препарата получили из них около 5,5 тыс. жителей. При этом 44% — это люди старше 60 лет, заключил представитель регионального минздрава.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии на протяжении нескольких недель готовятся к открытию пункта вакцинации от коронавируса в одном из торговых центров Казани. О каком торговом центре идет речь пока неизвестно. В настоящее время идет финальный этап его подготовки.

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