Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Директор центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург) Екатерина Кейльман не считает необходимым комментировать обвинения в мошенничестве. Об этом руководительница сообщила в Instagram.

Жалобу на Кейльман написал экс-директор парка Владимир Черменинов. По его мнению, колесо обозрения на территории ЦПКиО якобы установила «фирма-однодневка», а выручка от празднования Масленицы якобы прошла мимо кассы.

«Комментировать, что именно в жалобах и как мы на них реагируем, не считаю необходимым, хотелось бы больше заниматься непосредственно развитием парка», — написала Кейльман.

Руководительница добавила, что почти каждое «позитивное изменение» в ЦПКиО вызывает недовольство у некоторых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кейльман вызвали в полицию после недавних жалоб.

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