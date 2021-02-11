Владивосток, , 09:13 — REGNUM В Приморье на 11 февраля ликвидировано более 22 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. Губернатор Олег Кожемяко поручил ускорить процесс строительства и приобретения жилья на вторичном рынке для расселения людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На данный момент из 103 тыс. ликвидировано уже более 22 тыс. кв. метров аварийного жилья. К декабрю 2023 года для переселения людей будет построено 58,6 тыс. кв. метров. Остальную недвижимость будут приобретать на первичном и вторичном рынках.

Кожемяко акцентировал, что программу переселения из ветхого и аварийного жилья необходимо завершить досрочно — в 2023 году, на год раньше, а затем сразу начать новую, чтобы полностью ликвидировать аварийный фонд в Приморье.

«Главы муниципальных образований должны организовать работу по приобретению жилья на вторичном рынке, если оно дешевле строительства нового. При этом квартиры должны соответствовать стандарту жилья эконом-класса: с новыми обоями, линолеумом, хорошей сантехникой», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области известили о перевыполнении плана на 40% по переселению граждан из аварийного жилья в посёлках БАМа.