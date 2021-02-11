Москва, , 09:03 — REGNUM Медицинские защитные маски, перчатки и другие изделия, используемые гражданами для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, не является медицинскими отходами. Однако их рекомендуется правильно утилизировать в домашних условиях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Предметы защиты, которые использовал человек с инфекционным заболеванием, представляют эпидемическую опасность для окружающих его людей. Поэтому утилизировать их нужно отдельно от бытового мусора.

Используемые для прикрывания носа и рта носовые платки после использования необходимо стирать мылом. А использованные одноразовые маски и перчатки следует поместить в отдельный пакет, герметично закрыть и только потом выбросить в мусорное ведро.

Как уже сообщало ИА REGNUM, медицинские маски имеют эффект только в сочетании других мер профилактики в виде мытья рук, дезинфекции других предметов и соблюдения социальной дистанции.

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