Чебоксары, 11 февраля 2021, 09:01 — REGNUM В Чувашии одним из самых распространенных нарушений земельного законодательства является неиспользование земель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.
Всего в прошлом году в ходе муниципального земельного контроля проверено более 4,7 тыс. гектаров сельхозземель, нарушения выявлены на площади 1,093 тыс. гектаров. Землепользователям выдано 31 предписание об устранении выявленных нарушений.
В ведомстве отмечают, что за год в управление Федеральной налоговой службы переданы материалы в отношении 42 собственников участков сельскохозяйственного назначения на площади 619 гектаров.
В управление ФССП направлено семь постановлений о назначении административных штрафов за нарушения земельного законодательства на сумму 325 тыс. рублей, из них взыскано 125 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году начнётся реализация программы «Борьба с борщевиком». По оценкам властей, сорняком заросло более 300 гектаров земель. Ранее заявлялось о разработке правил предоставления субсидий.