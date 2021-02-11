Чебоксары, , 09:01 — REGNUM В Чувашии одним из самых распространенных нарушений земельного законодательства является неиспользование земель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Всего в прошлом году в ходе муниципального земельного контроля проверено более 4,7 тыс. гектаров сельхозземель, нарушения выявлены на площади 1,093 тыс. гектаров. Землепользователям выдано 31 предписание об устранении выявленных нарушений.

«Неиспользование сельхозземель в Чувашии по-прежнему остается одним из самых распространенных нарушений земельного законодательства», — констатируют в управлении Россельхознадзора.

В ведомстве отмечают, что за год в управление Федеральной налоговой службы переданы материалы в отношении 42 собственников участков сельскохозяйственного назначения на площади 619 гектаров.

«Они нарушили земельное законодательство в части использования сельхозучастков, материалы переданы для применения повышенной ставки налогообложения», — говорится в сообщении.

В управление ФССП направлено семь постановлений о назначении административных штрафов за нарушения земельного законодательства на сумму 325 тыс. рублей, из них взыскано 125 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году начнётся реализация программы «Борьба с борщевиком». По оценкам властей, сорняком заросло более 300 гектаров земель. Ранее заявлялось о разработке правил предоставления субсидий.