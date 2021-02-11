Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM В Бурятию для соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) самолётом доставили крупную партию вакцины от COVID-19 — порядка 2,5 тыс. доз отечественного препарата «Спутник V». Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

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Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России с вакциной прибыл на военный аэродром «Восточный». В ходе полёта соблюдались все необходимые для сохранности препарата условия.

В первую очередь вакцинацию от COVID-19 пройдёт медицинский персонал военных госпиталей, после чего вакцину получит личный состав соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО. Все вакцинируемые перед процедурой пройдут медицинский осмотр.

Специалисты медслужбы ВВО проведут контроль состояния военнослужащих. Через три недели они получат вторую компоненту вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России уже более 29 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию.

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