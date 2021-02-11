Москва, , 08:58 — REGNUM Пользователям не рекомендуется использовать одинаковые пароли, даже если они кажутся очень удачными и надежными, для авторизации во всех аккаунтах — от электронной почты до социальных сетей. Это снизит риски стать жертвой мошенников. Об этом сообщил заместитель начальника отдела УОС МВД России Сергей Звягинцев. Видео, посвящённое вопросам кибербезопасности, размещено на портале «МВД Медиа».

Читайте также: Эксперт рассказал, как придумать надёжный пароль

Также специалисты ведомства советуют не хранить пароли в текстовых редакторах на устройствах, с которых пользователь заходит в аккаунты.

«Ни в коем случае нельзя их хранить в текстовом виде, в различных текстовых редакторах, в заметках», — подчеркнул Звягинцев.

Он порекомендовал для этих целей пользоваться специальными программами и менеджерами паролей.

Ранее по теме: Эксперты рассказали, как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили, что самым простым способом составления надёжных паролей для интернет-сервисов является использование специальных генераторов. Как подчеркнул руководитель отдела анализа защищённости компании «Ростелеком» Александр Колесов, не рекомендуется использовать один пароль для разных интернет-сервисов и приложений. В этом случае злоумышленники могут получить доступ ко всем аккаунтам, взломав одну учётную запись. Также пароли для разных сервисов не должны различаться всего на один-два символа.