Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми управляющие компании привлечены к административной ответственности за ненормативное состояние мусорных контейнерных площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в Свердловском районе числится 91 контейнерная площадка, из них на семь не оформлены необходимые разрешения. В Мотовилихинском районе в 11 случаях выявлены нарушения содержания прилегающих к контейнерам территорий.

В отношении нарушителей составляют административные протоколы. Размер штрафа за нарушение Правил благоустройства варьируется от 15 до 50 тысяч рублей.

В отношении управляющих компаний возбуждено 37 административных дел. По 16 протоколам назначено наказание в виде штрафа. В общей сложности нарушители оштрафованы на 240 тысяч рублей.