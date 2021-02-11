Москва, , 08:48 — REGNUM На МЦД-2 и Курском направлении МЖД восстановлено движение после сбоя, сообщили 11 февраля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Движение восстановлено», — сообщается в телеграм-канале департамента.

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Ранее в пресс-службе рассказали, что несколько поездов, ехавших по направлению к станции Нахабино, задерживалось после срыва стоп-крана.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года число случаев травмирования граждан на Московской железной дороге сократилось на 13%.

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