Бразилиа, , 08:44 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 59,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 59 602 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 9 659 167.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1330 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 234 850.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 596 130 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 51 486 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.