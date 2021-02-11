Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM В Бурятии продолжают фиксировать летальные случаи среди носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 скончался ещё один пациент.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 686 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения тем временем достигло 31 978, более половины которых зарегистрировано в Улан-Удэ. Выздоровел к настоящему времени 29 461 человек.

В стационарах на лечении остаются 888 пациентов, из которых 80 тяжёлых больных находятся в реанимации. В амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 943 пациента с COVID-19.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято — 888, свободно — 564 койки. Занятость коечного фонда составляет 61,2%», — добавили в оперштабе.