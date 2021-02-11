Казань, , 09:02 — REGNUM В Татарии на протяжении нескольких недель готовятся к открытию пункта вакцинации от коронавируса в одном из торговых центров Казани. Главным условием остается соблюдение всех норм и требований безопасности, заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Населению можно не беспокоиться о прививке именно в торговом центре, все вопросы безопасности были тщательно проработаны, отметил спикер. Однако, о каком торговом центре идет речь, он не уточнил. Неизвестна пока и дата открытия нового прививочного пункта. В настоящее время идет финальный этап его подготовки. В других городах республики также возможно открытие подобных пунктов вакцинации, но процесс их создания достаточно сложный.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию начала поступать одноразовая вакцина «Спутник V», ее уже активно развозят по учреждениям. Разница по сравнению с предыдущей лишь в том, что ранее при открытии ампулы нужно было прививать сразу пять человек.

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